Огонь унес жизни пяти человек

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По информации оперативной части МЧС, за минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси погибли пять мужчин.

Фото носит иллюстративный характер

За полтора часа в пятницу огонь унес жизни трех человек.


На пожаре в Минске погиб мужчина

Сначала беда постучалась в двери в деревне Ганчицы (Воложинский район) — сигнал в РОЧС поступил в 18:52.

Примерно через полчаса (в 19:27) поступило сообщение о пожаре в агрогородке Улла (Бешенковичский район). В результате пожара погиб знакомый сына хозяина. Работниками МЧС спасены два человека, которые получили ожоги и отравились продуктами горения (в настоящее время они госпитализированы).

Последняя в пятницу гибель на пожаре была зафиксирована в Копыльском районе в агрогородке Тимковичи (20:37).


В деревне Париж на пожаре сгорел мужчина

В ночь на субботу в результате пожаров погибли два человека (сообщения в региональные отделы МЧС поступили в 00:21 и 03:16).

В Витебске на улице М.Горького — жилец одной из комнат коммунальной квартиры (спасены три человека), а деревне Большие Степанишки (Мостовский район) хозяин дома.

Всего с начала года в стране произошло 253 пожара (за аналогичный период прошлого года — 290), на которых погибли 42 человека (40).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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