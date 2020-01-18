В Барановичах при пожаре в общежитии спасена женщина с пятилетним сыном

В ночь на субботу, 18 января, в Барановичах из-за пожара в общежитии местного ЖРЭУ пришлось прибегнуть к эвакуации жильцов.

Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в пятиэтажном здании общежития по ул. Космонавтов поступило в Брестское областное управление МЧС в 01:28. Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные увидели открытое пламя в окне пятого этажа.

К этому моменту персонал общежития уже начал эвакуацию жильцов. Однако из-за плотного задымления двое из них (молодая женщина с пятилетним сыном) не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. При помощи специальных масок пожарные вывели их в безопасное место. После их осмотра медики пришли к заключению, что мать и сын в госпитализации не нуждаются.

Как сообщает Брестское областное управление МЧС, спасатели и администрация общежития эвакуировали из жилых комнат на пятом этаже 40 человек (из них 8 детей).

Вскоре пожар был локализован и подавлен. Огонь успел уничтожить имущество в горевшей комнате, повредить внутреннюю отделку помещения. К счастью обошлось без пострадавших.