Православные активисты хотят лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства

Лишить известного российского шоумена и телеведущего Ивана Урганта российского гражданства призвали в своей петиции к властям активисты православного общественного движения «Сорок сороков».

Фото: rus.jauns.lv

Поводом для лишения Урганта гражданства они считают шутки и «глумление над христианскими традициями» в его передаче.

Как ни странно, вступилась за телеведущего зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, прокомментировавшая петицию в Telegram, сообщает bloknot.ru .

По ее словам, православные активисты проявляют нетерпимость и считают, будто «имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет».

«Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с «запретами» и «угрозами» уже перестает быть томной», — отметила депутат.

Участники «Сорок сороков» ополчились на Урганта из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа и «глумлением над христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих».