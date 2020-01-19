В Минске «БМВ» на «зебре» сбил девочку-подростка

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16-летняя девочка-подросток серьезно пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Минске на улице Ваупшасова.

По информации Следственного комитета, ДТП произошло накануне рано утром. 54-летний водитель на «БМВ» сбил пешехода, которая переходила дорогу по «зебре».

С травмами девочка-подросток была госпитализирована.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений), санкции которой предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, по 19 января включительно ГАИ Гомельской области проведет спецмероприятие «Переход без опасности!», в которой будут задействованы все службы милиции общественной безопасности.
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Тэги: ДТП Город: Минск

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