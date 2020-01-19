Летом под Минском откроют экорынок

В Минской области завершается строительство нового экорынка, сообщает сайт Миноблисполкома.

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Рынок располагается на выезде из Минска в направлении Логойска на трассе М3 около деревни Валерьяново. Планируется, что он откроется летом текущего года.

«Новый экорынок должен стать толчком для развития экологически чистого земледелия и животноводства», — отмечается в сообщении.

По информации облисполкома, основателями и инвесторами проекта являются четыре крупных агрокомбината. Однако продавать там свою продукцию смогут любые производители, прошедшие необходимый контроль качества.

Также на рынке можно будет приобрести фермерские продукты, продукцию белорусских предприятий, которые выпускают молочные, мясные кашерные продукты и экологически чистые овощи, фрукты.

Экорынок возле Минской кольцевой автодороги рынок строится по поручению Александра Лукашенко. 4 декабря 2019 года на совещании с активом Минской области, он напомнил о необходимости выполнения своего поручения.

«Надо шевелиться и сделать нормальный рынок за кольцевой дорогой, — сказал он. — Чтобы там свободно крестьяне могли привезти и продать свою продукцию. Но хорошую».

По словам главы государства, такого рода места вблизи столицы, где можно продать и приобрести экологически чистую продукцию, очень ждет население. В случае успешной реализации проекта Лукашенко предложил распространить далее этот опыт.

«Вы, может, и еще несколько зданий попросите, чтобы люди могли свободно продать свою продукцию», — отметил он.