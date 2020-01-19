Труп мужчины на берегу Свислочи обнаружила минчанка, выгуливавшая собаку
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Утром 19 января на берегу Свислочи в центре Минска обнаружен труп мужчины.
Об этом корреспонденту сообщила очевидец. Информацию подтвердили в оперативно-дежурной службе Центрального РУВД Минска.
Недалеко от гостиницы «Беларусь» минчанка гуляла с собакой, которая и обнаружила тело человека. Оно лежало у нового пешеходного мостика.
Женщина сразу вызвала скорую помощь и милицию.
Как сообщили агентству
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.