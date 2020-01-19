Труп мужчины на берегу Свислочи обнаружила минчанка, выгуливавшая собаку

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Утром 19 января на берегу Свислочи в центре Минска обнаружен труп мужчины.

Об этом корреспонденту сообщила очевидец. Информацию подтвердили в оперативно-дежурной службе Центрального РУВД Минска.

Недалеко от гостиницы «Беларусь» минчанка гуляла с собакой, которая и обнаружила тело человека. Оно лежало у нового пешеходного мостика.

Женщина сразу вызвала скорую помощь и милицию.

Как сообщили агентству «Минск-Новости» в оперативно-дежурной службе Центрального РУВД, мужчине, тело которого найдено, примерно 30-35 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Тэги: труп найдено тело Город: Минск

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