Фотофакт. Пьяный на «Форде» врезался в столб

Очередное «пьяное» дорожно-транспортное происшествие зафиксировали сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Как отмечается, сегодня поздно ночью 33-летний мужчина на «Форде» не «вписался» в поворот на перекрестке Дачный/Тепличный и въехал в бетонный столб.

Фото УГАИ Минска

Освидетельствование, сообщает представитель Госавтоинспекции Партизанского района Татьяна Сподабаева, показало в выдыхаемом воздухе водителя 2,27 промилле алкоголя.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.