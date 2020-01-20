Фотофакт. Пьяный на «Форде» врезался в столб

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Очередное «пьяное» дорожно-транспортное происшествие зафиксировали сотрудники столичной Госавтоинспекции.

Как отмечается, сегодня поздно ночью 33-летний мужчина на «Форде» не «вписался» в поворот на перекрестке Дачный/Тепличный и въехал в бетонный столб.

Фото УГАИ Минска

Освидетельствование, сообщает представитель Госавтоинспекции Партизанского района Татьяна Сподабаева, показало в выдыхаемом воздухе водителя 2,27 промилле алкоголя.

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

Согласно ч.1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств…) влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ просит всех, кто увидел нетрезвого водителя (пешехода, велосипедист), позвонить на линию «102».

 
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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