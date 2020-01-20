Понедельник на бирже начался с падения доллара и евро

Американская и европейская валюты падают на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, 20 января.

Так, доллар теряет 0,0011 пункта и торгуется на отметке 2,1217 белорусского рубля, а евро 0,0009 пункта — 2,3625 белорусского рубля.

Российский рубль в то же время демонстрирует рост. Плюс утром составляет 0,0018 пункта — 3,4545 белорусского рубля за 100 российских.

Как писали Naviny.by, белорусские власти не будут индексировать доходы населения за декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что за минувший год белорусами было продано валюты на 9,763 млрд долларов (в эквиваленте), а приобретено 9,165 млрд.