Альтернативный доклад о выполнении Беларусью Конвенции по правам ребенка впервые представят в Женеве

Комитет по правам ребенка ООН 20 января на 83-й сессии в Женеве рассмотрит доклад Беларуси о выполнении Конвенции по правам ребенка, в том числе впервые — альтернативный.

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Официальный доклад в Женеве представит правительственная делегация, альтернативный — представитель просветительского частного учреждения «Центр проблем детского развития «Левания» Екатерина Домаева.

Альтернативный доклад подготовили восемь правозащитных организаций и общественных объединений: Хельсинкский фонд по правам человека (Польша), Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), правозащитный центр «Весна», «Центр по продвижению прав женщин — Её права», экспертно-правовое товарищество «Инициатива Forb», центр проблем детского развития «Левания», «Офис по правам людей с инвалидностью», Human Constanta.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, в альтернативном докладе представлена информация по отдельным вопросам реализации Беларуси прав ребенка. Его авторы предложили в каждый из разделов рекомендации, выполнение которых будет способствовать реализации положений Конвенции по правам ребенка и улучшению положения детей в Беларуси.

На презентации доклада 20 декабря в Минске его авторы отметили недочеты и пробелы в законодательстве практически во всех сферах жизни детей. Так, координатор юридических программ БХК Дмитрий Черных соообщил, что основные замечания касаются прежде всего сфер образования и здравоохранения, а также соблюдения гражданских прав несовершеннолетних.

По его словам, несмотря на рекомендации, данные комитетом ООН Беларуси, в стране по-прежнему некоторые вопросы, касающиеся детей, регулируются временными нормативно-правовыми актами (декретами президента), хотя для обеспечения большей стабильности они должны быть переведены в законы.

Продолжается практика досудебного отобрания детей у законных представителей. Не обеспечиваются права уязвимых групп населения. Например, власти не принимают серьезных мер по улучшению социального положения и интеграции в общество детей народности рома. Существует запрет для детей с ВИЧ-инфекцией, в том числе принимающих антиретровирусную терапию, заниматься большинством видов спорта. Им могут отказать в нахождении в санатории, детском лагере, выезде на оздоровление за рубеж и т.д.

Авторы отчета отмечают отсутствие в стране комплексного и независимого мониторинга соблюдения прав детей.

«До сих пор не создан институт уполномоченного по правам ребенка. Существующая в Беларуси Национальная комиссия по правам ребенка не является автономным и независимым органом, а является частью государственного аппарата. Кроме того, ее деятельность носит чисто формальный характер и она не выполняет функцию координации и мониторинга соблюдения прав детей на национальном и местном уровнях», — говорится в отчете.

Отмечаются и пробелы в здравоохранении, в частности недостаточные усилия государства в лечении детей с различными формами нейромышечных заболеваний, например спинальной мышечной атрофии (СМА). В Беларуси не зарегистрирован препарат Spinraza, одобренный и используемый во многих странах для лечения СМА, а также отсутствует право на сбор средств на приобретение этого препарата фондами.

Отметили авторы и отсутствие взаимодействия с гражданским обществом при обсуждении изменений в законодательные акты, касающихся положения детей. «Текущая версия Кодекса об образовании проходит процесс обновления уже третий год, при этом доступ к актуальной версии текста законопроекта закрыт для экспертов и представителей НГО», — сказал Черных.

Также отчет фиксирует нарушения в сфере отправления правосудия, прав на свободу от принудительного труда, на собрания и выражение мнения несовершеннолетних.

Черных подчеркнул, что альтернативный отчет дает возможность Комитету по правам ребенка ООН получить «объективную и всестороннюю информацию из разных источников, отображающую реальную ситуацию по Беларуси во всех сферах, касающихся прав детей».