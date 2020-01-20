В Лондоне обсуждены планы по развитию сотрудничества Беларуси и ЕБРР

Посол Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник на встрече в Лондоне обсудил с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти планы по развитию сотрудничества.

«В ходе встречи стороны констатировали положительную динамику сотрудничества ЕБРР с Республикой Беларусь, в том числе рекордные объемы операций банка в нашей стране в 2019 году», — сообщает пресс-служба белорусского МИД.

«Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия по широкому спектру направлений, намечены планы по развитию сотрудничества в 2020 году», — говорится в сообщении.

В 2019 году ЕБРР установил новый рекорд в деятельности в Беларуси. За год банк вложил 390 млн евро (более 433 млн долларов) в 24 проекта в частном и государственном секторе, достигнув небывалого уровня ежегодных инвестиций за всю историю деятельности в стране.

На минувшей неделе ЕБРР объявил, что новым руководителем представительства банка в Беларуси назначена Марина Петров.

Она заменила на этом посту Александра Пивоварского, который возглавлял представительство в Беларуси с 2016 года и далее продолжит свою деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Находясь в Минске, Марина Петров будет отвечать за деятельность банка и реализацию его стратегии в стране.

Европейский банк реконструкции и развития — многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 67 стран, а также Евросоюз и Европейский инвестиционный банк.

С начала деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 миллиарда евро в 130 проектов в разных секторах экономики.