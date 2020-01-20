Разрисовавший памятник Пушкину сдался милиции

25-летний работающий минчанин и признался в том, что разрисовал памятник Пушкину, который расположен в сквере возле гостиницы «Беларусь».

Он сам пришел в милицию с признанием, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Молодой человек не смог объяснить свои действия, заметив, что «спланировал свои действия заранее: продумал маршрут, купил три баллона с краской, а после ее нанесения на памятник закопал баллоны возле Цнянского водохранилища».

По данным милиции он неоднократно нарушал законодательство и уже привлекался к ответственности.