В Европарламенте обсудят ситуацию в Беларуси

В Европейском парламенте 23 января обсудят ситуацию в Беларуси. Мероприятие организовано постоянным докладчиком Европарламента по Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом (Литва).

Как сообщил БелаПАН директор центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог», экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, договоренность об организации такого обсуждения была достигнута во время встречи Ауштрявичюса с представителями белорусской оппозиции в Тбилиси, где в ноябре 2019 года проходила восьмая сессия Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест).

«Я буду говорить о белорусско-российских отношениях. Также будут выступления по анализу парламентской избирательной кампании и ситуации после нее — для выступления по этой теме приглашен Александр Силков, который был национальным координатор кампании «Право выбора», — и по проблеме Белорусской АЭС», — сказал Лебедько.

По сведениям БелаПАН, для выступления по теме Белорусской АЭС приглашена член товарищества «Зеленая сеть» Ирина Сухий. Участие в мероприятии также примет глава кампании «Наш дом» Ольга Карач.

На встречу также приглашали сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского. Однако, как сообщил Рымашевский БелаПАН, он в это время будет находиться «в другой поездке». Второго сопредседателя оргкомитета — Павла Северинца — из Беларуси «не выпустят из-за штрафов», отметил Рымашевский.