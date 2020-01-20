Нетрезвого водителя из Старых Дорог задержали по сообщению его жены

Жительница райцентра позвонила в милицию вечером 18 января и сообщила, что ее супруг в состоянии алкогольного опьянения намеревается сесть за руль своего автомобиля Ford Mondeo.

По информации пресс-службы МВД, сотрудники ГАИ заметили его на улице Армейской.

В ходе разбирательства было установлено, что за рулем находился 36-летний местный житель. При приближении сотрудников ГАИ он перелез на переднее пассажирское сидение. Концентрация паров в выдыхаемом им воздухе составила 3,6 промилле.