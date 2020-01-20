Ученые нашли новое полезное свойство чая

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Ученые из Национального университета Сингапура и Университета Фудан в Шанхае обнаружили статистически значимую связь между регулярным употреблением чая и более низким уровнем депрессии у пожилых людей.

Авторы исследования, Фэн Цюши и Шен Ке, изучили более 13 тысяч человек, которые участвовали в эксперименте с 2005 до 2014 года. В исследовании они учитывали не только возраст, но и пол, место жительства, семейное положение и образование каждого, передает medicalnewstoday.com.


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Чай и его ингредиенты — катехин, L-теанин и кофеин — могут оказывать положительное влияние на настроение, когнитивные способности, здоровье сердечно-сосудистой системы, профилактику рака и смертность.

Однако определить точную роль чая в предотвращении депрессии сложно, особенно из-за социального контекста, в котором люди часто его употребляют. В частности, в таких странах, как Китай, социальное взаимодействие само по себе может объяснить некоторые или даже все преимущества напитка.
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Тэги: здоровье чай Город: Шанхай

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