Грузия обвинила Россию в передвижении линии оккупации на 240 метров

Основатель движения «Сила в единстве» Давид Кацарава заявил, что перемещение так называемой пограничной линии российской стороной началось с летнего периода.

По словам Кацарава, со стороны властей на ползучую оккупацию никакого реагирования не следует. По его словам, власти по-прежнему продолжают оставлять общественность в информационном вакууме. Лидер «Силы единства» оценивает политику нераздражения [России] как полное фиаско, передает apsny.ge .

«В той части Чорчанского леса, которая переходит к Переви, нашли метки. Согласно этим меткам, российские оккупанты оккупируют эту часть нашего леса. Территория уже оккупирована, поскольку, как нам объяснили местные жители, очень опасно даже приближаться к этим меткам», — заявил Кацарава.

Ситуация в этом районе обострилась в августе, когда в Чорчанском лесу были установлены посты грузинской полиции.