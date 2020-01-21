В Витебске побит температурный рекорд, в Могилеве — повторен

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После двухдневного перерыва в Беларуси вновь зафиксированы температурные рекорды.

Фото с сайта news.vitebsk.cc

20 января максимумы дня обновлены в Витебске и Езерище. В областном центре воздух прогрелся до плюс 3,2 градуса (было 3,1 в 2008 году), в самом северном населенном пункте страны — до 3,1 (3 в 1989 году).


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В Могилеве повторен рекорд 31-летней давности — 3 градуса выше нуля.

Теплее всего (но без рекордов) было в Бресте и Шарковщине — 3,7 градуса. В Минске термометр показал 1,8 градуса при рекорде 4,2 (в 1989 году). Исторический максимум для всей страны — 6,2 градуса в Бресте 20 января 1949 года.

С начала года зафиксирован 41 температурный рекорд (два — 3 января, 23 — 15-го, 10 — 16-го, четыре — 17-го, два — 20-го). 15 января обновился максимум дня для всей территории Беларуси за весь период метеонаблюдений (8,1 градуса в Бресте).

В ближайшие дни теплая погода сохранится.

(Для сравнительного анализа использованы оперативная карта температур и архив Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.)
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Тэги: погода температурный рекорд Персона: минне

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