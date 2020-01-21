Виктор Лукашенко уехал в Швейцарию
Делегация Национального олимпийского комитета во главе с первым вице-президентом Виктором Лукашенко в настоящее время находится в Швейцарии.
Как сообщили в пресс-службе НОК, в Лозанне состоялась встреча Лукашенко с президентом Швейцарской олимпийской ассоциации Юргом Шталем.
В ходе беседы стороны стороны обсудили «перспективы расширения сотрудничества в спортивной сфере, а также интенсификации взаимодействия между олимпийскими комитетами двух стран».
Белорусская делегация в ходе визита в Лозанну ознакомится со спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр, а также посетит соревнования и проведет ряд двухсторонних встреч.