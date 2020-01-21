Видеофакт. Лукашенко вручили «легендарный подарок»

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин привез в Минск и вручил Александру Лукашенко сувенир из космоса.

Как сообщили в пресс-службе официального белорусского лидера, Рогозин подарил перчатку космонавта, который не так давно вернулся из полета.

Публично он не стал говорить, чья именно это часть скафандра, чтобы «другие не ревновали».

Лукашенко обрадовался презенту, отметив, что «это у меня первый такой легендарный подарок».

 

 

Ранее глава государства заявил, что Беларусь заинтересована развивать сотрудничество в космическом направлении. По словам Рогозина, «с точки зрения освоения рынка космических услуг, я думаю, у белорусских предприятий есть огромный потенциал в сотрудничестве с нашими».
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Тэги: Роскосмос подарок для Лукашенко скафандр Персона: Дмитрий Рогозин Александр Лукашенко

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