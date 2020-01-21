Сроки запуска второго белорусского спутника сдвигаются

Второй белорусский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) планируется запустить на орбиту в 2021 году, сообщил на пресс-конференции 21 января в Минске глава Национальной академии наук Владимир Гусаков.

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Стоит отметить, что весной прошлого года замдиректора предприятия «Геоинформационные системы» НАН Борис Чернуха заявлял журналистам, что второй белорусский спутник ДЗЗ планируется запустить в 2023 году.

По словам Гусакова, в эти дни в Минске находится Дмитрий Рогозин — генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос», в сотрудничестве с которой НАН разработала, создала и вывела на орбиту первый белорусский спутник БКА и готовится к запуску второго.

«Сегодня у нас председатель «Роскосмоса». Мы проведем заседание с ним, подпишем соглашение о создании нового спутника. Предполагается, что новый спутник мы запустим в 2021 году. Сейчас разрабатывается эскизный проект, определяется финансирование, комплектация спутника. В основном это будут комплектующие белорусского производства — все, что касается съемочной аппаратуры, программного обеспечения и так далее», — сказал руководитель главного научного ведомства.

Новый белорусский спутник ДЗЗ, как он сказал, планируется оснастить улучшенной оптикой с пространственным разрешением менее одного метра (у БКА — 2 м).

По словам главы НАН, это будет «принципиально другая база и съемочная аппаратура, иное разрешение», спутник будет «не только не уступать зарубежным аналогам, но и превосходить их по ряду параметров».

Гусаков напомнил, что срок эксплуатации рассчитанного на пять лет работы БКА, который был выведен на орбиту летом 2012 года, несколько раз продлевали, он будет функционировать до 2021 года включительно.

«Это равносильно созданию нового спутника, — подчеркнул он. — Ученые смогли перепрограммировать и продлить эксплуатацию действующего спутника без запуска нового. Это считается прорывом. Это большая экономия. Не надо в этой связи было запускать новый спутник», — сказал ученый.

«Космические технологии дают немалый эффект. Так, например, в 2019 году заказчики получили более двух тысяч пакетов данных по дистанционному зондированию Земли высокого разрешения, которые суммарно покрывают площадь более двух миллионов квадратных километров», — отметил глава НАН.

22 июля 2012 года состоялся успешный запуск первого отечественного спутника дистанционного зондирования Земли — Белорусского космического аппарата. Его служба рассчитана на пять лет. После детальной диагностики систем срок службы БКА дважды продлевали — сначала до 2018 года, а после — до 2021-го включительно.