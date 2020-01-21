На концерте Григория Лепса в Минске будут vip-места — с напитками и едой

15 июля в «Минск-Арене» состоится концерт популярного российского исполнителя Григория Лепса.

Билеты стоимостью от 45 до 400 рублей уже поступили в продажу. Помимо партера и секторов возле самой сцены будет организована vip-зона с местами за столиками. Для обладателей vip-билетов предусмотрены напитки и угощения.

Зрители минского концерта будут иметь возможность поздравить Григория Лепса с днем рождения — 16 июля певцу исполнится 58 лет.