В пяти райцентрах Беларуси построят технопарки

В Беларуси действует 16 технопарков и 9 центров трансфера технологий. Новые объекты появятся в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно.

Источник: mlyn.by

Об этом на пресс-конференции 21 января рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин, передает mlyn.by .

«Такие учреждения есть во всех областных центрах, а также в Пинске, Новополоцке, Горках и других регионах», — отметил Шумилин.

Расширение инновационной инфраструктуры продолжится и в этом году. В перспективе запланировано открытие сразу нескольких технопарков.

В Минской области функционирует единственный технопарк. Он находится в Смолевичском районе, в его составе зарегистрировано несколько резидентов, которые производят оборудование для троллейбусов, дизель-генераторы, акриловые краски и др.