В Германии мужчина притворялся врачом и бил женщин током
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С помощью онлайн-чата аферист находил себе жертв, которых убеждал, что проводит исследования по болевой терапии.
Женщины конструировали устройства для того, чтобы бить себя током и привязывали себя к стулу. Также «врач» просил жертв размещать на висках металлические предметы, передает
Мужчина объяснил свои действия сексуальным фетишем. Он обманул 13 женщин.
Преступника приговорили к 11 годам лишения свободы по обвинению в попытке убийства. Его поместят в психиатрическую клинику.