С Лавровым и Шойгу. Мишустин назвал состав нового правительства России

/ Политика
Просмотров: 495

Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового правительства.

Первый вице-премьер: Андрей Белоусов;

Вице-премьеры:

  • Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства),
  • Виктория Абрамченко,
  • Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО),
  • Юрий Борисов,
  • Татьяна Голикова,
  • Алексей Оверчук,
  • Марат Хуснуллин,
  • Дмитрий Чернышенко;

Министры:

  • труда и соцзащиты — Антон Котяков,
  • просвещения — Сергей Кравцов,
  • сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
  • транспорта — Евгений Дитрих,
  • юстиции — Константин Чуйченко,
  • здравоохранения — Михаил Мурашко,
  • иностранных дел — Сергей Лавров,
  • обороны — Сергей Шойгу,
  • экономического развития — Максим Решетников,
  • финансов — Антон Силуанов,
  • культуры — Ольга Любимова,
  • промышленности и торговли — Денис Мантуров,
  • внутренних дел — Владимир Колокольцев,
  • науки и высшего образования — Валерий Фальков,
  • энергетики — Александр Новак,
  • спорта — Олег Матыцин,
  • цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,
  • МЧС — Евгений Зиничев,
  • по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов,
  • природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
  • строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе 15 января. Днем ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: правительство России Госдума МИД РФ Минобороны России Персона: Михаил Мишустин Андрей Белоусов Сергей Шойгу Сергей Лавров Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

В Москве отреагировали на выпады Лукашенко в адрес России

В Москве отреагировали на выпады Лукашенко в адрес России

Жириновского решили проучить рублем

Жириновского решили проучить рублем

Жириновский нажаловался Путину на Лужкова, но был не понят

Жириновский нажаловался Путину на Лужкова, но был не понят

Госдума России запрещает клонировать человека

Госдума России запрещает клонировать человека