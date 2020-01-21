С Лавровым и Шойгу. Мишустин назвал состав нового правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового правительства.
Первый вице-премьер: Андрей Белоусов;
Вице-премьеры:
- Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства),
- Виктория Абрамченко,
- Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО),
- Юрий Борисов,
- Татьяна Голикова,
- Алексей Оверчук,
- Марат Хуснуллин,
- Дмитрий Чернышенко;
Министры:
- труда и соцзащиты — Антон Котяков,
- просвещения — Сергей Кравцов,
- сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,
- транспорта — Евгений Дитрих,
- юстиции — Константин Чуйченко,
- здравоохранения — Михаил Мурашко,
- иностранных дел — Сергей Лавров,
- обороны — Сергей Шойгу,
- экономического развития — Максим Решетников,
- финансов — Антон Силуанов,
- культуры — Ольга Любимова,
- промышленности и торговли — Денис Мантуров,
- внутренних дел — Владимир Колокольцев,
- науки и высшего образования — Валерий Фальков,
- энергетики — Александр Новак,
- спорта — Олег Матыцин,
- цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,
- МЧС — Евгений Зиничев,
- по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов,
- природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
- строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе 15 января. Днем ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции.