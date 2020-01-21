С Лавровым и Шойгу. Мишустин назвал состав нового правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин представил Владимиру Путину состав нового правительства.

Первый вице-премьер: Андрей Белоусов;

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства),

Виктория Абрамченко,

Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО),

Юрий Борисов,

Татьяна Голикова,

Алексей Оверчук,

Марат Хуснуллин,

Дмитрий Чернышенко;

Министры:

труда и соцзащиты — Антон Котяков,

просвещения — Сергей Кравцов,

сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев,

транспорта — Евгений Дитрих,

юстиции — Константин Чуйченко,

здравоохранения — Михаил Мурашко,

иностранных дел — Сергей Лавров,

обороны — Сергей Шойгу,

экономического развития — Максим Решетников,

финансов — Антон Силуанов,

культуры — Ольга Любимова,

промышленности и торговли — Денис Мантуров,

внутренних дел — Владимир Колокольцев,

науки и высшего образования — Валерий Фальков,

энергетики — Александр Новак,

спорта — Олег Матыцин,

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев,

МЧС — Евгений Зиничев,

по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов,

природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

строительства и ЖКХ — Владимир Якушев.

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе 15 января. Днем ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции.