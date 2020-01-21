«Роскосмос» договорился с НАН Беларуси об участии в российских программах по изучению дальнего космоса

Национальная академия наук Беларуси полноценно подключится к исследованиям в части изучения дальнего космоса, которые запланированы российской государственной корпорацией «Роскосмос», сообщил журналистам в Минске генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Представитель РФ пообщался с прессой после встречи с председателем президиума НАН Владимиром Гусаковым, на которой и была достигнута эта договоренность. Стороны также подписали соглашение между НАН и «Роскосмосом» о расширении возможностей белорусско-российской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

По словам Рогозина, Россия попробует вовлечь в работу над своими космическими программами белорусское предприятие «Интеграл», а также институты в области металлургии, механизации сложных работ и другие. Кроме того, в РФ намерены заручиться поддержкой белорусских центров в области высоких технологий для проектирования микроэлектроники.

Глава «Роскосмоса» отметил, что все эксперименты, которые Россия планирует проводить на МКС, «будут нацелены на создание технологий большей автономности, большей независимости человека от поддержки с Земли». «Это и телемедицина, и регенерация воздуха и воды, и возможность выращивания самых разных продуктов питания, и возможность создания на станции 3D-принтеров для выращивания деталей, которые заменят выходящие из строя, и так далее, — пояснил руководитель корпорации. — То есть это на самом деле может означать колоссальный рывок технологий, которые, конечно, будучи разработанными для космоса, найдут свое применение на Земле — в медицине, биологии, инженерии, металловедении и так далее».

«Сегодня мы заслушали доклады, которые были сделаны руководителями ведущих научных творческих коллективов Республики Беларусь, ведущих академических институтов. И они практически все ложатся именно в это русло формирования нового качества работы и России, и Беларуси в космической деятельности», — заявил он.

По словам гендиректора «Роскосмоса», Россия начнет исследования Луны в 2021 году, когда на южный полюс спутника Земли отправят аппарат «Луна-25». В 2023 году РФ намерена запустить орбитальный окололунный аппарат «Луна-26», а до 2025-го — тяжелый аппарат «Луна-27» для бурения реголита на поверхности в районе южного полюса Луны.