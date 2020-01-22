Молодые россияне считают Лукашенко странным смешным чудаком из прошлого века
Александр Лукашенко продолжает оставаться на вершине симпатий граждан РФ, как самый популярный зарубежный политик. Однако мнение молодых россиян о нем нелицеприятное.
По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, ранее первые места предпочтений россиян делили между собой Лукашенко и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Но после отставки казахстанского лидера пальма первенства досталась официальному белорусскому лидеру.
Как отметил социолог, это связано не с его «нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей «белорусскими креветками»», а с тем, что он, при всех «но», «воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный», а также воспринимается как «рачительный хозяин, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране».
Впрочем, отметил Фадеев в интервью
Таких респондентов глава ВЦИОМ охарактеризовал мало интересующихся политикой: «Эта точка зрения, скорее, маргинальная».