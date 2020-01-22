Политика власти загоняет семьи в ловушку бедности

Семейная политика, которую реализует государство, создает риски попадания домашних хозяйств в ловушку бедности. Такой вывод содержится в аналитической записке (брифе), которую подготовили эксперты Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).

Эксперты напоминают, что после распада Советского Союза в Беларуси произошло резкое снижение общего уровня рождаемости: количество рождений на одну женщину упало с 1,91 в 1990 году до 1,23 в 2003-м.

Повышение рождаемости является частью нынешней семейной политики страны, отмечают эксперты. «В целом Беларусь можно классифицировать как страну с пронаталистской моделью семейной политики, в которой в основном применяются финансовые меры для повышения рождаемости», — говорится в брифе.

Меры семейной политики, реализуемой государством, включают в себя широкий набор различных пособий при рождении ребенка и детских пособий, констатируют эксперты.

«Женщинам предоставляется отпуск по беременности и родам, оплачиваемый в размере 100% от их предыдущего заработка в течение 126—140 дней, в зависимости от протекания беременности», — отмечают эксперты.

Кроме этого, выплачивается пособие по беременности и родам — единовременная выплата (в размере 10 минимальных прожиточных минимумов при рождении первого ребенка и 14 прожиточных минимумов при рождении второго и последующих детей). Однако основная поддержка оказывается в форме ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, констатируют эксперты.

«На первого ребенка выплачивается 35% от среднемесячной заработной платы в стране (в денежном выражении — около 185 долларов США) и 40% от среднемесячной заработной платы для второго и последующих детей (211 долларов США)», — отмечают авторы аналитической записки.

При этом продолжительность отпуска по уходу за ребенком составляет три года.

«Большинство женщин (около 85-90%) пользуются этой возможностью и остаются дома в течение всего периода, пока их ребенку не исполнится 3 года», — говорится в исследовании.

По мнению экспертов, длительное пребывание женщин в декретных отпусках обусловлено в том числе тем, что в стране слабо развита система детских дошкольных учреждений. «Согласно официальной статистике, нынешняя вместительность детских садов охватывает только 40% детей в возрасте до 3 лет», — констатируют авторы аналитической записки.

По мнению экспертов, нынешняя государственная семейная политика, основанная на многочисленных пособиях и выплатах, стимулирует рождаемость в основном в сельской местности, а не в городах.

«В 2017 году общий уровень рождаемости в городских районах составил 1,34, тогда как в сельской местности он достиг значения 3,1», — констатируют эксперты.

Высокий уровень рождаемости в сельской местности, считают они, обусловлен тем, что пособие по уходу за ребенком оказывается зачастую выше той зарплаты, на которую может там рассчитывать женщина, поэтому последние предпочитают уходить в декретные отпуска.

«В краткосрочной перспективе такая щедрая поддержка позволяет семьям поддерживать устойчивый уровень жизни, поскольку уровень получаемых пособий зачастую превышает средний заработок в сельской местности. Однако в долгосрочной перспективе такая политика создает дополнительные риски попадания семей в ловушку бедности или пенсионную ловушку», — считают экономисты.

Они также отмечают, что женщины, которые проводят более трех лет подряд в декретном отпуске, становятся менее мобильными, а их профессиональные навыки ухудшаются, что автоматически делает женщин более уязвимыми на рынке труда.