В Китае от нового коронавируса умерли уже 9 человек

По данным на утро 22 января в китайском Ухане от нового коронавируса умерли уже 9 человек.

Власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В начале января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию.

Источник инфекции пока не установлен, но известно, что большинство обнаруженных заболевших посетили оптовый рынок морепродуктов в Ухане.

Подтверждено более 220 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, большинство заболевших — в Китае. Также есть случаи заболевания в Таиланде, Японии, Южной Корее.

ВОЗ следит за ситуацией и призывает не вводить никаких ограничений по перемещению людей между странами, отмечает БелаПАН .

Посольство Беларуси в Китае призвало граждан Беларуси, въезжающих в Китай или уже пребывающих на его территории, избегать контактов с животными и птицами; не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы; не употреблять в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Также рекомендуется избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.