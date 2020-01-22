Минская милиция с октября не может найти хулигана, избившего пассажира метро

Столичная милиция устанавливает личность мужчины, который утром 3 октября 2019 года находился на площадке между станциями метро «Октябрьская» и «Купаловская». Его подозревают в причастности к избиению минчанина.

По информации ГУВД Мингорисполкома, на подозреваемом были черная куртка, темно-синие джинсы, серые кроссовки, черный рюкзак.

Информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефонам: (8 029) 702-90-80, (8 0233) 692-30-00, 102.