Партию Зенона Пазьняка оштрафовали за неоплату услуг милиции на «Дзядах»

Суд Московского района оштрафовал КХП — БНФ на 50 базовых величин (1350 рублей) за неоплату услуг милиции в ходе акций, посвященных дню памяти предков «Дзяды». Решение по делу вынесла судья Татьяна Мотыль.

КХП-БНФ обвинили в нарушения порядка проведения массовых мероприятий (ч. 2 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях).

Партия выступила организатором шествий и митингов в урочище Куропаты 3 ноября и в Лошицком Яру 10 ноября, посвященных дню памяти предков «Дзяды». Обе акции были разрешены Мингорисполкомом, но руководство партии не стало заключать договор с правоохранителями и не оплатило услуги милиции по охране правопорядка.

Заместитель председателя партии Юрий Беленький не отрицал, что КХП являлась организатором этих мероприятий. Он ходатайствовал о прекращении административного процесса, поскольку, по его мнению, данная ситуация регулируется Гражданским кодексом и в действиях партии нет состава административного правонарушения.

Также он пояснил, почему договор об указании услуг милиции не заключался: «Нам не нужна была эта услуга, поэтому мы ее не брали. В заявлении в Мингорисполком мы писали, что сами обеспечим безопасность».