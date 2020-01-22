Гродненский подросток печатал деньги на принтере и распространял их через знакомых

В преступной схеме участвовало три подростка, напечатаны семь 50-рублевых купюр.

По информации областного УВД, сотрудники Ленинского и Октябрьского РОВД при поддержке коллег из Управления по борьбе с экономическими преступлениями нашли изготовителя фальшивок.

Им оказался учащийся одного из учреждений средне-специального образования. Молодой человек дома на цветном принтере печатал купюры, изначально сам их распространял, покупая различные электронные девайсы у сверстников. А позже вовлек в противоправную деятельность своих знакомых.

За умышленное изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы.