Минск и Баку обсуждают использование нефтепровода Одесса — Броды для поставки нефти в Беларусь, сообщили БелаПАН в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

«Мы ведем переговоры с белорусской стороной, и рассматриваются поставки нефти в Беларусь со стороны SOCAR. Использование нефтепровода Одесса — Броды является одной из возможных опций», — заявил БелаПАН представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Источник в нефтехимическом комплексе Беларуси сообщил, что в ближайшее время ожидается поставка нефти на Мозырский НПЗ. «Будет на Мозырь поставка, в любом случае. А стран там с Черного моря не так уж и много», — сказал собеседник, не уточнив страну-поставщика.

Беларусь ранее уже закупала азербайджанскую нефть. В 2011 году было импортировано 974 тыс. тонн по средней цене 838 долларов за тонну. Из России в том же году было импортировано 18 млн тонн нефти (410 долларов за тонну), из Венесуэлы — 1,3 млн тонн (857 долларов за тонну).

Поручение в ближайшее время обеспечить поставку нефти из альтернативных источников в конце прошлого года дал Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщала пресс-служба президента. Официальный лидер заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией Беларусь может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу.