Макей позвонил Лаврову обсудить двусторонние отношения

/ Общество
Просмотров: 241

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоялся 22 января.

«Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси», — отмечается в релизе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров сохранил свою должность в новом правительстве РФ, которое после отставки Дмитрия Медведева возглавил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Переговоры Макея и Лаврова состоялись на фоне обострения отношений Минска и Москвы в связи с разногласиями по ценам на росссийские нефть и газ.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: правительство РФ МИД Беларуси Персона: Владимир Макей Сергей Лавров

Другие материалы на эту тему:

В России новый премьер. Чего ждать Беларуси от технократа Мишустина

В России новый премьер. Чего ждать Беларуси от технократа Мишустина

Макей принял делегацию немецких чиновников

Макей принял делегацию немецких чиновников