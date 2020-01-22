Макей позвонил Лаврову обсудить двусторонние отношения

Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем состоялся 22 января.

«Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси», — отмечается в релизе российского внешнеполитического ведомства.

Лавров сохранил свою должность в новом правительстве РФ, которое после отставки Дмитрия Медведева возглавил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Переговоры Макея и Лаврова состоялись на фоне обострения отношений Минска и Москвы в связи с разногласиями по ценам на росссийские нефть и газ.