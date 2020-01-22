Видеофакт. Президент Франции обругал полицейского в Иерусалиме
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Иерусалим устроил перепалку с местным полицейским. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
События развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним. «Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите», — говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.
«У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной», — добавил Макрон и прошел внутрь.