Видеофакт. Президент Франции обругал полицейского в Иерусалиме

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Иерусалим устроил перепалку с местным полицейским. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

События развернулись на входе в базилику Святой Анны и президент был возмущен тем, что полиция хотела войти вместе с ним. «Мне не нравится, что вы сделали передо мной, выходите», — говорит президент Франции и указывает пальцем на выход у себя за спиной.

French President Emmanuel Macron gets testy with Israeli police in the church of Sainte Anne, Old City of Jerusalem. pic.twitter.com/14NjxLPvLA — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) January 22, 2020

«У нас прекрасный мир, вы делаете отличную работу в городе, я ценю. Пожалуйста, уважайте правила, как они есть веками, они не изменятся со мной», — добавил Макрон и прошел внутрь.