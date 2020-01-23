Танкер с норвежской нефтью для «Нафтана» не смог пришвартоваться в порту Клайпеды

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Норвежский танкер «Брейвикен» с нефтью для новополоцкого нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» из-за непогоды находится на рейде в Балтийском море недалеко от этого литовского города.

Фото: shipspotting.com

Об этом свидетельствуют оперативные данные сайта marinetraffic.com. Танкер вышел из норвежского порта Монгстад 19 января.

Ранее в концерне «Белнефтехим» сообщили о покупке 80 тысяч тонн норвежской нефти. Танкер «Брейвикен» должен пришвартоваться в терминале компании «Клайпедос нафта». Здесь нефть будет залита в железнодорожные цистерны и транспортирована до белорусской границы вагонами Литовских железных дорог.

Поручение в ближайшее время обеспечить поставку нефти из альтернативных источников дал Александр Лукашенко. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщала пресс-служба президента. Официальный лидер заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией Беларусь может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу. По словам Лукашенко, в РФ нужно закупать 30-40% нефти, остальное — у других продавцов.

О поставках нефти и газа намерен говорить в Минске министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, визит которого запланирован на начало февраля.

Минск занимается поиском альтернативных поставщиков нефти из-за разногласий с Россией по ценам на сырье. Белорусские НПЗ пока не подписали долгосрочные контракты с крупными российскими поставщиками.
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Тэги: Брейвикен танкер Беларусь-Норвегия Нафтан Клайпедос нафта Город: Клайпеда

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