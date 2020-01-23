Посол Мезенцев: Россия готова компенсировать Беларуси ущерб за поставки грязной нефти

Россия готова компенсировать Беларуси ущерб в связи с поставками некачественной нефти. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на слова посла России Дмитрия Мезенцева в ходе телефонного разговора с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

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Отмечается, что во время разговора, который состоялся накануне, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере.

«В ходе разговора российская сторона информировала о готовности компенсировать ущерб, нанесенный белорусским партнерам в связи с поставками некачественной российской нефти в 2019 году», — подчеркивается в сообщении.

Также были обсуждены вопросы расширения взаимодействия между белорусской стороной и госкорпорацией «Роскосмос».

Напомним, в апреле «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был временно приостановлен, а в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти.

В мае Александр Лукашенко заявлял, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла «огромные деньги» — сотни миллионов долларов.

Оценкой ущерба от аварии на «Дружбе» занималась рабочая группа, созданная Беларусью и Россией. В концерне «Белнефтехим» рассчитывали до конца 2019 года получить компенсацию основной массы потерь из-за поставок в Беларусь загрязненной хлоридами российской нефти, однако этот вопрос доныне не решен.

Выступая в декабре в Палате представителей, Сергей Румас заявлял, что вопрос о компенсации за «грязную» нефть обсуждается отдельно от интеграционных договоренностей между Беларусью и Россией.

«Грязная нефть вынесена за скобки дорожных карт, по ней работа продолжается по отдельному треку, — сказал Румас. — У нас есть расчеты суммы компенсаций. Мне бы не хотелось их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет — здесь мне трудно сказать».

Россия 1 января прекратила поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год. Стороны до сих пор не могут договориться о цене поставок. Тем временем Беларусь продолжает поиск альтернативных поставщиков нефти.