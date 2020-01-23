МТС тестирует в Минске 5G — 500 мегабайт видео за шесть секунд

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС в рамках опытной эксплуатации запустил пилотные зоны нового поколения связи стандарта 5G (New Radio) в Минске.

Одну из зон развернули на проспекте Независимости. Демонстрационная зона работает на существующей инфраструктуре оператора с использованием оборудования Huawei и Cisco на частотах в диапазоне 3600–3700 МГц.

Технологию на проспекте Независимости протестировали в реальных условиях с помощью смартфона Huawei Mate 20X и роутера HUAWEI 5G CPE Pro. Скорость загрузки составила более 1 гигабита в секунду. Например, видео размером более 500 мегабайт загрузилось примерно за 6 секунд.

«Технология 5G — это следующий шаг в эволюции мобильного интернета. Запуская пилотные зоны, мы хотели, в первую очередь, проверить потенциал пользовательского опыта для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим тестирование различных пользовательских сценариев, других “умных” решений на базе технологии связи пятого поколения, которая в перспективе станет универсальной платформой для создания новых бизнес-моделей и повсеместной цифровизации отраслей», — отметил руководитель технического департамента МТС Алексей Тяжких.

Стандарт связи пятого поколения предоставит абонентам новый пользовательский опыт потребления услуг мобильного интернета с сопутствующими новыми сервисами, которые требуют сверхскоростей и высокой пропускной способности. Развитие получат сервисы виртуальной и дополненной реальности, удаленное управление беспилотными устройствами, отметили в МТС.