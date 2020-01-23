Глава КГК побывал в мастерской художника и дизайнера Владимира Цеслера

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов посетил 23 января в Минске мастерскую художника и дизайнера Владимира Цеслера.

Мастерская Владимира Цеслера. Фото: tut.by

Как сообщает пресс-центр КГК, Анфимов отметил, что претензий к использованию мастерской у проверяющих нет. «То, что в помещении имеется кровать, оборудована кухня, — это нормально. Я не вижу здесь проблемы: художник должен творить и иметь возможность отдохнуть», — отметил во время беседы с Цеслером глава комитета.

Как сообщали naviny.by, после недавнего мониторинга творческих мастерских Комитетом госконтроля ряд столичных ЖРЭО слишком рьяно принялись реализовывать рекомендации КГК по наведению порядка в сфере льготного предоставления аренды помещений. Некоторым художникам и дизайнерам были выставлены астрономические счета с пересчетом аренды по полной стоимости. К примеру, Владимиру Цеслеру ставку за аренду мастерской подняли в четыре раза. У проверяющих вызвала вопросы… стоявшая здесь кровать.

Белорусский союз дизайнеров обратился в государственные учреждения с предложением внести в законодательство точное определение понятию «творческая мастерская», провести общественное обсуждение комплексных изменений в Гражданский и Налоговый кодекс, Кодекс о культуре.

Как отметил глава Комитета госконтроля при посещении мастерской Владимира Цеслера, что касается вопроса предоставления льгот по арендной плате общественным объединениям, то он требует дополнительного изучения в каждом конкретном случае.

Леонид Алфимов и Владимир Цеслер. Фото: КГК

«Я хорошо знаю специфику работы творческих мастерских, в том числе дизайнерских. В оценке использования мастерских необходимо устранить разночтения по поводу того, что считать творческим процессом, а что — коммерческой деятельностью. Сегодня эти вопросы четко не отрегулированы», — считает Леонид Анфимов.

Он сообщил, что по результатам мониторинга контрольное ведомство разрабатывает предложения по урегулированию ситуации и при необходимости корректировке законодательства, которые будут внесены в правительство.