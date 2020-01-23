Фотовидеофакт. Белка-летяга попала на камеру — впервые в Беларуси

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Белорусским экологам удалось запечатлеть в Городокском районе редкого для Беларуси грызуна — летягу.

Фото: Александр Рубаньков, АПБ

В середине декабря 2019 года общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) организовала экспедицию в Городокский лесхоз (Витебская область), чтобы рассказать местным лесникам об особенностях жизни летяги и вместе с ними поставить фотоловушки в наиболее вероятных местах обитания этого зверька. И, в результате, он попал в кадр!

 

 

Летяги — очень осторожные ночные зверьки, обнаружить, а тем более заснять их очень сложно. Благодаря фотоловушкам специалисты АПБ получила первые видео летяги в Беларуси, выявили новые места ее обитания. Это поможет принять меры к сохранению небольшой популяции краснокнижного зверька в нашей стране.

 
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Тэги: АПБ фотоловушки летяга Город: Витебск

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