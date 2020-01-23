Видеофакт. Плясавшую и дерущуюся в самолете пассажирку связали скотчем

Больше получаса продолжался «импровизированный концерт» пьяной женщины на борту российского самолета, пока командир экипажа не пообещал экстренно сесть в Иране.

Скриншот: видеосюжет программы "Вести"

Как сообщает bloknot.ru со ссылкой на «Вести», спектакль пассажирам и экипажу самолета Pegas Fly, который летел 21 января в Дубай, устроила жительница Уфы. Целых 40 минут нетрезвая дебоширка забавляла находящихся на борту танцами, горланила песни, а пытавшиеся осадить неугомонную женщину получали от нее удары ногой и сумкой. Одним словом, пиналась ногами, сквернословила и орала.

Наконец, командиру экипажа все это надоело, и он пригрозил что вынужден будет сесть в аэропорту в Иране. Вряд ли развесело-агрессивная пассажирка поняла, но всем остальным никак не улыбалась перспектива оказаться не там, куда летели. Несколько мужчин вместе со стюардессой взяли дебоширку в кольцо, связали ей руки скотчем и силой усадили в кресло.

То ли от усталости, то ли хмель прошел, но женщина успокоилась и уснула, не беспокоя никого до конца полета. По прилету в пункт назначения уже окончательно протрезвевшую уфимку передали сотрудникам полиции.