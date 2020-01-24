Соболенко вышла в 1/8 финала парного разряда Australian Open
Вылетевшая уже в первом круге женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко успешно выступает в парном турнире.
В союзе с бельгийкой Элис Мертенс белоруска преодолела 1/16 финала.
Во втором круге они взяли верх над австралийками Джейми Форлис и Ариной Родионовой. Для виктории понадобилось два сета — 6:2, 7:5.
Завтра еще одна белоруска проведет матч второго круга женского парного разряда: Александра Саснович в дуэте со словачкой Викторией Кужмовой сразится с казахстанской парой Елена Рыбакина/Зарина Дияс.