Названа причина ДТП с участием автобуса из Минска на трассе под Псковом

Псковское управление ГИБДД назвало причину дорожно-транспортного происшествия, в которое в ночь на 30 декабря попал пассажирский автобус из Минска.

Как сообщил ПАИ начальник инспекции региона Сергей Семенов, 47-летний водитель автобуса не соблюдал режим сна и отдыха.

В момент аварии он уже более восьми часов находился за рулем в трудных погодных условиях: «Это и стало причиной опрокидывания автобуса».

Уголовное дело по факту ДТП не возбуждалось из-за отсутствия тяжких последствий аварии.

ДТП произошло 30 декабря в 2.50 возле деревни Подборовье-1 Псковского района. Пассажирский автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали 24 человека, 13 из которых были отправлены в Псковскую областную больницу. Шесть человек получили помощь амбулаторно, девять, в том числе двое детей, госпитализированы. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Двое пострадавших, взрослый и ребенок, были выписаны из больницы 30 и 31 декабря соответственно.