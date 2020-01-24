Названа причина ДТП с участием автобуса из Минска на трассе под Псковом
Псковское управление ГИБДД назвало причину дорожно-транспортного происшествия, в которое в ночь на 30 декабря попал пассажирский автобус из Минска.
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В момент аварии он уже более восьми часов находился за рулем в трудных погодных условиях: «Это и стало причиной опрокидывания автобуса».
Уголовное дело по факту ДТП не возбуждалось из-за отсутствия тяжких последствий аварии.
ДТП произошло 30 декабря в 2.50 возле деревни Подборовье-1 Псковского района. Пассажирский автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Пострадали 24 человека, 13 из которых были отправлены в Псковскую областную больницу. Шесть человек получили помощь амбулаторно, девять, в том числе двое детей, госпитализированы. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Двое пострадавших, взрослый и ребенок, были выписаны из больницы 30 и 31 декабря соответственно.