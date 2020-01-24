Полузащитник сборной Беларуси Макс Эбонг перешел в «Астану»

Полузащитник национальной сборной Беларуси и солигорского «Шахтера» Макс Эбонг перешел в казахстанский клуб «Астана».

Фото fcastana.kz

20-летний белорусский футболист подписал с чемпионом Казахстана контракт на четыре года.

Эбонг уже находится в расположении «Астаны». Клуб проводит тренировочный сбор в Португалии.

В составе солигорского «Шахтера» Эбонг отыграл два сезона. Стал обладателем Кубка Беларуси.

Провел девять матчей за молодежную и два матча за национальную сборные Беларуси.

Эбонг стал вторым белорусским футболистов в составе «Астаны». В этом клубе уже третий сезон будет играть полузащитник Иван Маевский.