Полузащитник сборной Беларуси Макс Эбонг перешел в «Астану»
Полузащитник национальной сборной Беларуси и солигорского «Шахтера» Макс Эбонг перешел в казахстанский клуб «Астана».
20-летний белорусский футболист подписал с чемпионом Казахстана контракт на четыре года.
Эбонг уже находится в расположении «Астаны». Клуб проводит тренировочный сбор в Португалии.
В составе солигорского «Шахтера» Эбонг отыграл два сезона. Стал обладателем Кубка Беларуси.
Провел девять матчей за молодежную и два матча за национальную сборные Беларуси.
Эбонг стал вторым белорусским футболистов в составе «Астаны». В этом клубе уже третий сезон будет играть полузащитник Иван Маевский.