Фотофакт. На месте бывшего фарфорового завода достраивают первый жилой дом

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Компания СООО «Инфореалт» активно осваивает площадку на месте бывшего фарфорового завода в центре Минска, на которой со временем появится многофункциональный комплекс «Фарфоровый».

Первый жилой дом вырос уже до пятого этажа, сообщает realt.by.

Земельный участок в 4,3 га расположен на ул. Кропоткина. В 2013 году компания СООО «Инфореалт» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядит оживленной. Первый жилой дом уже начинает принимать очертания, схожие с картинками, представленными на рендерах проекта.

Проект комплекса содержит три жилых дома, четыре подземных паркинга, три бизнес-центра, СПА-комплекс с бассейном и салоном красоты, пристроенный детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, фудкорт, боулинг с кафе, тренажерный зал и другие объекты социальной инфраструктуры. Помимо прочего, проект предусматривает создание безопасных дворовых пространств и пешеходного бульвара, полностью изолированных от транспорта.

Проект МФК «Фарфоровый» победил в номинации «Лучший проект многофункционального комплекса» на международном конкурсе «НОПРИЗ», проводимом Российской академией художеств.
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Тэги: Инфореалт Минский фарфоровый завод жилищное строительство Город: Минск

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