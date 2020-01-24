«Справедливый мир» не будет участвовать в выдвижении единого кандидата от оппозиции

/ Выборы
Просмотров: 76

Белорусская партия левых «Справедливый мир» не будет участвовать в выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции.


Оппозиция выдвинет единого кандидата на президентские выборы-2020

24 января представители части оппозиционных организаций приняли решение о выдвижении единого кандидата в президенты. В проекте участвуют ОГП, «За Свободу», БХД, Партия БНФ и БСДГ. К соглашению о едином кандидате могут присоединиться другие партии и движения.

«Наша партия не будет участвовать в этой затее, потому что не видит смысла», — сообщил БелаПАН председатель партии Сергей Калякин.

«Во-первых, сейчас пытаются объединиться политические структуры, у которых разные ценности и взгляды. И это будет работать не на мобилизацию, а на демобилизацию их сторонников. Во-вторых, единый кандидат будет вынужден отказаться от каких-то своих ценностей, что также может отталкивать его ядерный электорат. Мне это напоминает хождение некоторых политиков по граблям», — сказал Калякин.

Он отметил, что «Справедливый мир» будет участвовать в президентских выборах, но пока партия не определилась с кандидатом.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: единый кандидат Справедливый мир президентские выборы-2020 Персона: Сергей Калякин

Другие материалы на эту тему:

Какой сценарий президентской кампании выберет Лукашенко

Какой сценарий президентской кампании выберет Лукашенко

Власти будут модерировать оппозиционные акции во время президентской кампании

Власти будут модерировать оппозиционные акции во время президентской кампании

Председатель БСДГ идет в президенты, чтобы набраться опыта

Председатель БСДГ идет в президенты, чтобы набраться опыта

«Мало не покажется». Статкевич бросил вызов Лукашенко

«Мало не покажется». Статкевич бросил вызов Лукашенко