«Справедливый мир» не будет участвовать в выдвижении единого кандидата от оппозиции

Белорусская партия левых «Справедливый мир» не будет участвовать в выдвижении единого кандидата в президенты от оппозиции.

24 января представители части оппозиционных организаций приняли решение о выдвижении единого кандидата в президенты. В проекте участвуют ОГП, «За Свободу», БХД, Партия БНФ и БСДГ. К соглашению о едином кандидате могут присоединиться другие партии и движения.

«Наша партия не будет участвовать в этой затее, потому что не видит смысла», — сообщил БелаПАН председатель партии Сергей Калякин.

«Во-первых, сейчас пытаются объединиться политические структуры, у которых разные ценности и взгляды. И это будет работать не на мобилизацию, а на демобилизацию их сторонников. Во-вторых, единый кандидат будет вынужден отказаться от каких-то своих ценностей, что также может отталкивать его ядерный электорат. Мне это напоминает хождение некоторых политиков по граблям», — сказал Калякин.

Он отметил, что «Справедливый мир» будет участвовать в президентских выборах, но пока партия не определилась с кандидатом.