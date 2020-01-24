Минский автозавод представил перронный автобус нового поколения

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Огромный шаттл МАЗ 271 представили в аэропорту украинского Борисполя.

Новый шаттл получился огромным: длина — 14,48 метра, ширина — 3,19, а высота — 3,25. В салоне вмещается до 112 человек, сообщает delo.ua.

Сидений для пассажиров немного — всего восемь. При желании на заводе могут поставить дополнительные ряды, хотя сейчас аэропорты склоняются к стоячим местам.

«Новый перронный автобус выполнен на мировом уровне. Более того, по своим характеристикам он может войти в число лучших на планете. Здесь все новое — от экстерьера до наполнения. Особый упор сделан на экологичности, надежности и комфорте для пассажиров и водителя, — отмечают на Минском автозаводе. — Мы уже видим, что автобус получился хорошим. В качестве подтверждения — первые заказы. Новая модель обладает большим потенциалом на зарубежных рынках».

Новинка представлена в аэропорту Борисполя при участии генерального директора ОАО «МАЗ» Валерия Иванковича и главы международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина. В ближайшие полгода сюда поставят еще пять единиц МАЗ 271.

Всего аэропорт закупил шесть специализированных перронных автобусов и пять городских автобусов большого класса через процедуру тендера в системе публичных закупок ProZorro.

С 2005 года белорусский флагман поставил в Украину 1500 единиц пассажирской техники. Ежегодно регионы Украины закупают около 250 автобусов МАЗ.
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Тэги: МАЗ Беларусь-Украина аэропорт Борисполь Персона: Валерий Иванкович Город: Борисполь

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