Белорусов призвали спросить чиновников об интеграции по прямой линии

Координаторы общественной кампании «Свежий ветер» предлагают 25 января спросить о содержании «дорожных карт» по т.н. углубленной интеграции с Россией «министров и прочих чиновников вполне легальным и безопасным способом».

Источник: facebook.com/svezhyvecer

Небезразличным белорусам рекомендовали выбрать любое министерство из приведенного списка, позвонить по указанному телефону и задать интересующий вопрос.

На заседании Высшего госсовета Союзного государства 8 декабря 2019 года планировалось подписание программы действий по реализации принятого в 1999 году договора о создании этого объединения. Программа переговоров включала в себя 31 «дорожную карту», но известны лишь отдельные положения этих документов.

В ходе переговоров с сентября по декабрь правительства Беларуси и России согласовали большинство «дорожных карт», а нерешенные вопросы оставили на рассмотрение президентов. 7 декабря Лукашенко и Путин встретились в Сочи, но достичь соглашения не смогли.