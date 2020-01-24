Турция отправила пассажирку самолета в Китай после выявления симптомов пневмонии

Власти Турции отправили прибывшую авиарейсом из Китая женщину обратно после того, как у нее выявили симптомы пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Об этом сообщает в пятницу газета Yeni Safak со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.

По данным издания, такая мера была предпринята по согласованию с самой пассажиркой. Стало также известно, что под наблюдение взяты 15-20 человек, которые находились в контакте с прилетевшей из Китая путешественницей.

Первоначально вирус обнаружили в городе Ухань, позже случаи заболевания подтвердили в других китайских городах, а также в Южной Корее, США, Таиланде, Гонконге. В Ухане начали строить больницу, куда поместят всех, у кого диагностировали заболевание. Власти обещали завершить строительство за шесть дней.