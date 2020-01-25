Неустойчивая воздушная масса с Балтики принесла дождь и мокрый снег

/ Общество
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В субботу, 25 января, погоду на территории Беларуси будет формировать воздушная масса, поступающая с Балтики.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки (в основном дождь и мокрый снег).

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +5°С.

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск +3..+5°C;
  • Гомель +2..+4°C;
  • Гродно +3..+5°C;
  • Могилев +3..+5°C;
  • Минск +3..+5°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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