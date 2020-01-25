Неустойчивая воздушная масса с Балтики принесла дождь и мокрый снег
В субботу, 25 января, погоду на территории Беларуси будет формировать воздушная масса, поступающая с Балтики.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки (в основном дождь и мокрый снег).
Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +5°С.
- Брест +2..+4°C;
- Витебск +3..+5°C;
- Гомель +2..+4°C;
- Гродно +3..+5°C;
- Могилев +3..+5°C;
- Минск +3..+5°C.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.