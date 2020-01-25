Неустойчивая воздушная масса с Балтики принесла дождь и мокрый снег

В субботу, 25 января, погоду на территории Беларуси будет формировать воздушная масса, поступающая с Балтики.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов выпадут осадки (в основном дождь и мокрый снег).

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +5°С.

Брест +2..+4°C;

Витебск +3..+5°C;

Гомель +2..+4°C;

Гродно +3..+5°C;

Могилев +3..+5°C;

Минск +3..+5°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.