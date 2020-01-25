СК продлил расследование по исчезновению Гончара и Красовского

Следственный комитет еще на месяц продлил предварительное расследование по факту исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Как сообщила в социальных сетях руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская, по ее информации, предварительное расследование продлено до 18 февраля.

Ранее сообщалось, что СК также до 18 февраля продлил предварительное расследование по факту исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко.

Расследования были возобновлены после того, как 16 декабря радиостанция DW обнародовала интервью с бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрием Гаравским, который признался в причастности к исчезновению и убийству Юрия Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года).

По утверждению Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Сейчас экс-спецназовец находится в одной из стран Западной Европы, где попросил убежища.

6 января Светлана Завадская получила ответ Следственного комитета, что там не видят оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования по делу похищенного 20 лет назад ее супруга оператора ОРТ Дмитрия Завадского.

Предварительное следствие по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского было приостановлено в ноябре 2018 года, Дмитрия Завадского — в марте 2006 года.