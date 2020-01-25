Глава представительства ЕС: моя работа — принести больше Европы в Беларусь и больше Беларуси в Европу

За десять лет страны-участницы Восточного партнерства прошли большой путь. Такое мнение высказал глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель в своем выступлении на ежегодной конференции Белорусской нацплатформы форума гражданского общества ВП 25 января в Минске.

Дирк Шубель. Фото: belapan.by.

«Восточное партнерство отметило свое 10-летие (в 2019 году — БелаПАН. ), — сказал он. — С самого начала реализации данной инициативы я работал в этом регионе. Было много критики насчет Восточного партнерства, но это критика в основном от тех, кто не знает, что мы делаем. Стоит посмотреть, какой путь проделали страны-участницы за 10 лет совместными усилиями. Восточное партнерство не только сблизило ваши страны с ЕС, но и друг с другом».

Шубель отметил, что в качестве посла ЕС считает приоритетным в своей работе продвижение европейских ценностей в Беларуси. «Моя работа здесь заключается в том, чтобы принести больше Европы в Беларусь и больше Беларуси в Европу. И важную роль в этом может сыграть гражданское общество», — сказал он.

Заместитель посла Польши в Беларуси Мартин Войцеховски отметил, что прекрасно помнит дискуссии, которые проходили 11-12 лет назад, когда обсуждалась идея создания инициативы «Восточное партнерство». «Польша, которая вместе со Швецией была инициатором создания Восточного партнерства, активно участвовала в этих дискуссиях, — сказал он. — С самого начала были энтузиасты и критики этого проекта. Я помню две главные позиции. Одни говорили, что проект не слишком амбициозен и не предоставляет больших возможностей странам-партнерам, а другие — что он слишком амбициозен, чем вызывает опасения. Думаю, что эта дискуссия в какой-то мере продолжается до сих пор».

Войцеховски считает необходимым проанализировать, что было сделано в рамках Восточного партнерства за последние 10 лет и продолжать совершенствовать инициативу. «Мы это и делаем. И нельзя говорить, что Восточное партнерство — это проект, который приземлился, так и не взлетев. Это не так», — подчеркнул он.

Говоря об участии Беларуси в данной инициативе, Войцеховски отметил, что отношение Минска в Восточному партнерству за 10 лет изменилось. Если в первые годы Беларусь была мало вовлечена в Восточное партнерство, то сейчас активно участвует в реализации проектов в рамках инициативы. «Это радует. И я уверен, что вместе мы сделаем еще больше», — сказал он.

Восточное партнерство (ВП) — это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений Евросоюза с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.